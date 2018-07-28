Из-за столкновения двух "Фордов" в ДТП погибли двое, еще пятеро - в больнице

“27 июля около 21:50 водитель автомобиля Ford Fiesta на улице Набережная магистраль, выполняя маневр разворота, не предоставила преимущество в движении и допустила столкновение с автомобилем Ford Sierra, который двигался во встречном направлении”, — говорится в сообщении.

Как отмечается, женщина-водитель автомобиля не предоставила преимущество в движении и допустила столкновение с другим автомобилем. В результате аварии она и пассажир этого же авто погибли на месте происшествия, а водитель и четверо пассажиров другого автомобиля — доставлены в больницу. Открыто уголовное производство.

Погибшие — женщина-водитель и пассажир автомобиля Ford Fiesta, жители Запорожья 1941 и 1943 рождения. С травмами в больницу доставлены 35-летний водитель автомобиля Ford Sierra и четверо пассажиров — мужчины в возрасте от 21 до 58 лет.

Следователи открыли уголовное производство по признакам ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, по данным ГПУ, за полгода в суд передан 1031 обвинительный акт по ДТП.