Через зіткнення двох "Фордів" у ДТП загинули двоє, ще п’ятеро - у лікарні

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КИЇВ. 28 липня. УНН. У Запоріжжі в результаті аварії дві особи загинули, ще п'ять людей – травмовані. Про це повідомив відділ комунікацій Національної поліції у Запорізькій області, передає УНН. 

“27 липня близько 21:50 водій автомобіля Ford Fiesta на вулиці Прибережна автомагістраль, виконуючи маневр розвороту, не надала перевагу в русі та допустила зіткнення з автомобілем Ford Sierra, який рухався в зустрічному напрямку”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, жінка-водій автомобіля не надала перевагу в русі та допустила зіткнення з іншим автомобілем. Внаслідок аварії вона та пасажир цього ж авто загинули на місці події, а водій та четверо пасажирів іншого автомобіля — доставлені до лікарні. Відкрито кримінальне провадження.

Загиблі — жінка-водій й пасажир автомобіля Ford Fiesta, мешканці Запоріжжя 1941 та 1943 років народження. З травмами до лікарні доставлені 35-річний водій автомобіля Ford Sierra та четверо пасажирів — чоловіки віком від 21 до 58 років.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ознаками ч.3 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, за даними ГПУ, за півроку до суду передано 1031 обвинувальний акт по ДТП.

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