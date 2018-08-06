Из-за шутки с гранатой днепрянину грозит до семи лет тюрьмы
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Полиция открыла производство из-за инцидента в Днепре, когда мужу в качестве шутки дали в руки гранату и сняли предохранительную чеку. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, передает УНН.
Так, выяснив личность и место проживания "шутника", правоохранители совместно со спецподразделением "КОРД" провели обыск в доме 58-летнего местного жителя. Во время обыска они обнаружили и изъяли снаряд для миномета и часть корпуса от другого боеприпаса.
"Найденные боеприпасы направлены на исследование в НИЭКЦ. Мужчине грозит ответственность по ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает до 7 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.
Напомним, 5 августа днепрянин, решив пошутить, дал товарищ гранату и отсоединил от нее предохранительную чеку .
Полицейские помогли мужчине удержать боеприпас и пытались не допустить взрыва. На месте специалисты ДСНС выяснили, что граната не имеет задора и не представляет опасности.