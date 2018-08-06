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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 12048 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 74148 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 118476 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 126393 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 165853 просмотра

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7 марта, 17:42 • 152207 просмотра

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7 марта, 15:45 • 140222 просмотра

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Из-за шутки с гранатой днепрянину грозит до семи лет тюрьмы

Из-за шутки с гранатой днепрянину грозит до семи лет тюрьмы

Киев  •  УНН

 • 8898 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. Полиция открыла производство из-за инцидента в Днепре, когда мужу в качестве шутки дали в руки гранату и сняли предохранительную чеку. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, передает УНН.

Так, выяснив личность и место проживания "шутника", правоохранители совместно со спецподразделением "КОРД" провели обыск в доме 58-летнего местного жителя. Во время обыска они обнаружили и изъяли снаряд для миномета и часть корпуса от другого боеприпаса.

"Найденные боеприпасы направлены на исследование в НИЭКЦ. Мужчине грозит ответственность по ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает до 7 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Напомним, 5 августа днепрянин, решив пошутить, дал товарищ гранату и отсоединил от нее предохранительную чеку .

Полицейские помогли мужчине удержать боеприпас и пытались не допустить взрыва. На месте специалисты ДСНС выяснили, что граната не имеет задора и не представляет опасности.

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