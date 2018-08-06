Через жарт із гранатою дніпрянину загрожує до семи років тюрми
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Поліція відкрила провадження через інцидент у Дніпрі, коли чоловіку у якості жарту дали у руки гранату і зняли запобіжну чеку. Про це повідомив відділ комунікації поліції Дніпропетровської області, передає УНН.
Так, з’ясувавши особу та місце мешкання "жартівника", правоохоронці спільно із спецпідрозділом "КОРД" провели обшук у домівці 58-річного місцевого жителя. Під час обшуку вони виявили та вилучили снаряд для міномета та частину корпусу від іншого боєприпасу.
"Знайдені бойові припаси направлені на дослідження до НДЕКЦ. Чоловіку загрожує відповідальність за ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України, що передбачає до 7 років позбавлення волі", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 5 серпня дніпрянин, вирішивши пожартувати, дав товаришу гранату і від'єднав від неї запобіжну чеку.
Поліцейські допомогли чоловіку втримати боєприпас та намагалися не допустити вибуху. На місці фахівці ДСНС з’ясували, що граната не має запалу та не становить небезпеки.