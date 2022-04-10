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Из-за вооруженной агрессии рф погибли уже 177 детей - Офис Генпрокурора

Киев • УНН

 • 128828 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. В Украине 177 детей погибли, свыше 336 ранены в результате вооруженной агрессии рф, сообщили в воскресенье, 10 апреля, в Офисе Генпрокурора, информирует УНН.

Из-за вооруженной агрессии рф погибли уже 177 детей - Офис Генпрокурора

Цитата

"Более 513 детей пострадали в Украине в результате вооруженного вторжения рф в нашу страну. При этом, по полученным ювенальными прокурорами данным, 177 детей погибли и более 336 получили ранения", - говорится в сообщении.

Детали 

Как отметили в ведомстве, эти цифры не окончательные, поскольку продолжается работа по их установке в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Сейчас больше всего пострадало детей в Донецкой области - 108, Киевской - 93, Харьковской - 76, Черниговской - 51, Николаевской - 40, Луганской - 35, Запорожской - 22, Херсонской - 29, столицы - 16, Сумской - 16, Житомирской - 15. 

Во время фиксации военных преступлений, совершенных в населенных пунктах Черниговской области, которые были освобождены от оккупантов установлено, что 4 марта в селе в Нежинском районе Черниговской области 14-летний подросток с братом шли в магазин и увидели как оккупанты его грабят. Ребята начали убегать и были расстреляны в спину российскими военнослужащими из автоматического оружия. 14-летний парень погиб на месте, а его брат был ранен.

8 апреля в результате обстрела гражданского автомобиля на автодороге вблизи с. Карьерный Бериславского района Херсонской области получили ранения трое детей.

Также 8 апреля в поселке в Днепропетровской области 3-летний ребенок получил минно-взрывные травмы в результате вражеских обстрелов.

9 апреля из-за артиллерийских обстрелов жилого массива города Угледар Донецкой области получил ранение 9-летний ребенок.

В пресс-центре отметили, что в результате ежедневных бомбардировок и обстрелов повреждено 938 учебных заведений. 87 из них разрушены полностью.

Напомним 

В россии принудительно вывезли более 121 тыс. украинских детей.

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