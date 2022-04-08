За даними Офісу Генерального прокурора, з початку війни в Україні загинуло 169 дітей.
До росії примусово вивезли понад 121 тис. українських дітей – Денісова
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Російські окупанти примусово вивезли з України до рф понад 121 тис. дітей. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, інформує УНН.
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"Рашистські ЗМІ почали публікувати інформацію про ініціативу президента рф щодо внесення змін до законодавства для організації прискореної процедури усиновлення дітей з Донбасу. Повідомляється, що державною думою вже опрацьовуються відповідні зміни до законодавства, після яких заміна родини для дитини буде вже неможливою", — написала Денісова.
Вона повідомила, що за інформацією з різних джерел, до росії примусово вивезли вже понад 121 тис. дітей. Це як діти-сироти, так і ті, які мають батьків.
Наразі відомо, що частину дітей окупанти вивезли з Маріуполя в Донецьк та в напрямку Таганрога.
Російські загарбники зазначають, що це діти-сироти. Проте всіх дітей-сиріт разом з дитячими будинками було евакуйовано з Маріуполя 24-25 лютого, уточнила Денісова.
За словами омбудсмена, Україна не має відомостей про те, що діти, яких планують усиновити, мають статус сиріт або позбавлених батьківського піклування.
"Росія повторює сценарій 2014 року, коли нею було вивезено з окупованого Криму українських дітей так званим "потягом надії" для їхнього усиновлення. За незаконне викрадення дітей із Кримського півострова РФ було виключено із Європейської мережі омбудсманів з прав дитини (ENOC).
Тепер рашисти, обстрілюючи ракетами і танками домівки українських громадян, вбивають батьків і викрадають наших дітей на окупованих територіях сходу та півдня України", — додала Денісова.
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