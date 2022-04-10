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Через збройну агресію рф загинули вже 177 дітей - Офіс Генпрокурора

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. В Україні 177 дітей загинули, понад 336 поранені внаслідок збройної агресії рф, повідомили у неділю, 10 квітня, в Офісі Генпрокурора, інформує УНН.

Через збройну агресію рф загинули вже 177 дітей - Офіс Генпрокурора

Цитата

"Більше 513 дітей постраждали в Україні внаслідок збройного вторгнення рф в нашу державу. При цьому, за отриманими ювенальними прокурорами даними, 177 дітей загинуло та більше 336 отримали поранення", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Як зазначили у відомстві, ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Наразі найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 108, Київській - 93, Харківській - 76, Чернігівській - 51, Миколаївській - 40, Луганській - 35, Запорізькій - 22, Херсонській - 29, столиці - 16, Сумській - 16, Житомирській - 15.

Під час фіксації воєнних злочинів, скоєних в населених пунктах Чернігівської області, які були звільнені від окупантів встановлено, що 4 березня в селі в Ніжинському районі Чернігівської області 14-річний підліток з братом йшли до магазину та побачили як окупанти його грабують. Хлопці почали тікати і були розстріляні в спину російськими військовослужбовцями з автоматичної зброї. 14-річний хлопець загинув на місці, а його брат був поранений.

8 квітня внаслідок обстрілу цивільного автомобіля на автодорозі поблизу с. Кар’єрне Бериславського району в Херсонській області отримали поранення троє дітей.

Також 8 квітня у селищі в Дніпропетровській області 3-річна дитина отримала мінно-вибухові травми внаслідок ворожих обстрілів.

9 квітня через артилерійські обстріли житлового масиву міста Вугледар Донецької області отримала поранення 9-річна дитина.

У прес-центрі зазначили, що внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів пошкоджено 938 закладів освіти. 87 з них зруйновано повністю.

Нагадаємо 

До росії примусово вивезли понад 121 тис. українських дітей.

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