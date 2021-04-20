Из-за нанесения вреда окружающей среде природно-заповедный фонд понес убытки на 70 млн гривен - ГЭИ
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Природно-заповедный фонд Украины понес самые большие убытки в первом квартале 2021 года — 70 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба Госэкоинспекции, передает УНН.
Детали
По словам главы ГЭИ Андрея Малеваного, среди преступлений зафиксировали вырубку ценных пород деревьев, охоту на редких животных, уничтожение краснокнижных животных, засорение территории и тому подобное.
В течение 3 месяцев этого года Госэкоинспекция рассчитала 456 миллионов гривен убытков за экологические нарушения. Межрегиональные и территориальные органы ГЭИ провели 8627 проверок. На нарушителей природоохранного законодательства по всей Украине составлены 9123 протокола об административных правонарушениях. Открыто 127 уголовных производств.
“За несоблюдение правил охраны и использования территорий природно-заповедного фонда (статья 91 КоАП) штрафная санкция составляет всего 51-136 гривен для граждан”, — подчеркнул Андрей Малеваный.
По его словам, важное значение также имеет повышение размера такс за нарушения на заповедных территориях.
“Госэкоинспекция разработала постановление Кабинета Министров „Об утверждении такс для исчисления размера вреда, причиненного нарушением законодательства о природно-заповедном фонде“. Этот документ значительно повышает сумму убытков, которые рассчитываются за ущерб, причиненный объектам ПЗФ, а также вводит индексацию такс, что позволит осуществлять автоматический перерасчет”, — отметил председатель ГЭИ.
Дополнение
Как сообщил Малеваный, более 45 миллионов гривен убытков рассчитано Госэкоинспекцией в сфере обращения с отходами в течение первого квартала 2021 года.