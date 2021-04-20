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Через завдання шкоди довкіллю природно-заповідний фонд зазнав збитків на 70 млн гривень - ДЕІ

Київ • УНН

 • 13319 перегляди

КИЇВ. 20 квітня. УНН. Природно-заповідний фонд України зазнав найбільших збитків у першому кварталі 2021 року — 70 мільйонів гривень. Про це повідомляє пресслужба Держекоінспекції, передає УНН.

Деталі

За словами голови ДЕІ Андрія Мальованого, серед злочинів зафіксували вирубку цінних порід дерев, полювання на рідкісних тварин, знищення червонокнижних тварин, засмічення території тощо.

Протягом 3 місяців цього року Держекоінспекція розрахувала 456 мільйонів гривень збитків за екологічні порушення. Міжрегіональні та територіальні органи ДЕІ провели 8627 перевірок. На порушників природоохоронного законодавства по всій Україні складено 9123 протоколи про адміністративні правопорушення. Відкрито 127 кримінальних проваджень.

“За недотримання правил охорони та використання територій природно-заповідного фонду (стаття 91 КУпАП) штрафна санкція становить всього 51-136 гривень для громадян”, — підкреслив Андрій Мальований.

За його словами, важливе значення також має підвищення розміру такс за порушення на заповідних територіях.

“Держекоінспекція розробила постанову Кабінету Міністрів „Про затвердження такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд“. Цей документ значно підвищує суму збитків, які розраховуються за шкоду, завдану об’єктам ПЗФ, а також запроваджує індексацію такс, що дозволить здійснювати автоматичний перерахунок”, — зазначив голова ДЕІ.

Доповнення

Як повідомив Мальований, понад 45 мільйонів гривень збитків розраховано Держекоінспекцією у сфері поводження з відходами протягом першого кварталу 2021 року.

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