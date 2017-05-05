Из-за "минирования" одесского "Привоза" эвакуировали 500 человек

При обследовании территории рынка “Привоз” взрывных устройств обнаружено не было. На время проведения мероприятий были эвакуированы около 500 человек.

Работники полиции устанавливают личность злоумышленника, который сообщил о ложном заминировании.

Решается вопрос о внесении указанных сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, сообщение о заминировании поступило около 10:55.