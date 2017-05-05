Из-за "минирования" одесского "Привоза" эвакуировали 500 человек
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 5 мая. УНН. Сегодня в полицию поступило анонимное сообщение о том, что заминирован рынок “Привоз”. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.
При обследовании территории рынка “Привоз” взрывных устройств обнаружено не было. На время проведения мероприятий были эвакуированы около 500 человек.
Работники полиции устанавливают личность злоумышленника, который сообщил о ложном заминировании.
Решается вопрос о внесении указанных сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.