Через "замінування" одеського "Привозу" евакуювали 500 осіб
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 5 травня. УНН. Сьогодні до поліції надійшло анонімне повідомлення про те, що заміновано ринок “Привоз”. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі ГУНП в Одеській області.
Під час обстеження території ринку “Привоз” вибухових пристроїв виявлено не було. На час проведення заходів було евакуйовано близько 500 осіб.
Працівники поліції встановлюють особу зловмисника, який повідомив про неправдиве замінування.
Вирішується питання щодо внесення вказаних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, повідомлення про замінування надійшло близько 10:55.