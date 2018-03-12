Из-за угрозы паводка на Закарпатье объявили штормовое предупреждение
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 12 марта. УНН. Из-за повышения уровня воды в реках, связаного с снеготаянием, на Закарпатье объявили гидрологическое штормовое предупреждение, сообщает УНН со ссылкой на данные Закарпатского областного центра по гидрометеорологии.
"12-13 марта ожидается теплая погода, временами дождь, в горах продолжится снеготаяние. На реках области будет происходить постепенное повышение уровней воды на 0,3-1,5 метра", - говорится в сообщении гидрометеорологов.
Кроме того, 12-13 марта в связи с осадками и повышением температуры воздуха, на высокогорье Закарпатской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (III уровень).
Как ранее сообщал УНН, в Закарпатской области на автодорогу областного значения сошел селевой поток и каменная порода.