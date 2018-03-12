Через загрозу паводку на Закарпатті оголосили штормове попередження
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 12 березня. УНН. Через підвищення рівнів води у річках, пов′язане зі сніготаненням, на Закарпатті оголосили гідрологічне штормове попередження, повідомляє УНН з посиланням на дані Закарпатського обласного центру з гідрометеорології.
“12-13 березня очікується тепла погода, часом дощ, в горах продовжиться сніготанення. На річках області буде відбуватися поступове підвищення рівнів води на 0,3-1,5 метри”, — йдеться у повідомленні гідрометеорологів.
Окрім того, 12-13 березня у зв′язку з опадами та підвищенням температури повітря, на високогір’ї Закарпатської області зберігається значна снiголавинна небезпека (III рiвень).
Як раніше повідомляв УНН, в Закарпатській області на автодорогу обласного значення зійшов селевий потік та кам’яна порода.