Через загрозу паводку на Закарпатті оголосили штормове попередження

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УЖГОРОД-КИЇВ. 12 березня. УНН. Через підвищення рівнів води у річках, пов′язане зі сніготаненням, на Закарпатті оголосили гідрологічне штормове попередження, повідомляє УНН з посиланням на дані Закарпатського обласного центру з гідрометеорології.

“12-13 березня очікується тепла погода, часом дощ, в горах продовжиться сніготанення. На річках області буде відбуватися поступове підвищення рівнів води на 0,3-1,5 метри”, — йдеться у повідомленні гідрометеорологів.

Окрім того, 12-13 березня у зв′язку з опадами та підвищенням температури повітря, на високогір’ї Закарпатської області зберігається значна снiголавинна небезпека (III рiвень).

Як раніше повідомляв УНН, в Закарпатській області на автодорогу обласного значення зійшов селевий потік та кам’яна порода.

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