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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 118694 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 177700 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 129752 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 124674 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117196 просмотра

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11 марта, 11:14 • 107521 просмотра

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Из-за обострения в АТО в Донецкой области усилили меры безопасности

Киев  •  УНН

 • 7194 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. В связи с обострением ситуации в зоне проведения антитеррористической операции в Донецкой области введены усиленные меры безопасности. Об этом УНН сообщили в пресс-службе МВД.

Так, в ведомстве сообщили, что в связи с обострением ситуации в районе проведения антитеррористической операции, повышением риска проникновения диверсионно-разведывательных групп Антитеррористический центр при Службе безопасности Украины, согласно Закону Украины "О борьбе с терроризмом", введены временные ограничения на территории области. Таким образом, с 23 марта 2017 и до отдельного распоряжения АТЦ введены усиленные меры безопасности.

На этот период запрещается и ограничивается:

- Перемещение зарегистрированного спортивного, охотничьего огнестрельного оружия и устройств для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам металлическими снарядами несмертельного действия в район и в районе проведения АТО.

- Движение транспортных средств по дорогам, которые отсутствуют в реестре автомобильных дорог и проходят за пределами установленных пунктов пропуска, кроме сельскохозяйственной техники, проводит полевые работы.

- Перемещение лиц без документов, удостоверяющих личность, с 22:00 часов вечера до 05:00 утра.

- Пребывание в районах расположения уязвимых в террористическом отношении объектов: магистральных газопроводов, химических предприятий, ТЭС, плотин и т.д. (кроме работников лесного хозяйства и должностных лиц, задействованных в проведении работ по техническому обслуживанию).

- Проведение туристических экскурсий и походов, рыболовство вне установленных в соответствии с законодательством мест.

- Использование радиостанций в транспортных средствах, кроме установленных на транспорте специального назначения (или зарегистрированных в установленном порядке).

- Осуществление полетов беспилотных, легкомоторных летательных аппаратов и проведение фото-, кино- и видео съемок, а также съемки военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, военной техники, местности расположения воинских подразделений, включенных в сил и средств АТО, и объектов.

В МВД добавили, что указанные ограничения касаются всех граждан Украины, кроме военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов в составе подразделений, привлеченных к силам и средствам АТО.

Напомним, на донецком направлении враг провел 5-часовой обстрел из тяжелого вооружения.

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