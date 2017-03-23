Из-за обострения в АТО в Донецкой области усилили меры безопасности

Так, в ведомстве сообщили, что в связи с обострением ситуации в районе проведения антитеррористической операции, повышением риска проникновения диверсионно-разведывательных групп Антитеррористический центр при Службе безопасности Украины, согласно Закону Украины "О борьбе с терроризмом", введены временные ограничения на территории области. Таким образом, с 23 марта 2017 и до отдельного распоряжения АТЦ введены усиленные меры безопасности.

На этот период запрещается и ограничивается:

- Перемещение зарегистрированного спортивного, охотничьего огнестрельного оружия и устройств для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам металлическими снарядами несмертельного действия в район и в районе проведения АТО.

- Движение транспортных средств по дорогам, которые отсутствуют в реестре автомобильных дорог и проходят за пределами установленных пунктов пропуска, кроме сельскохозяйственной техники, проводит полевые работы.

- Перемещение лиц без документов, удостоверяющих личность, с 22:00 часов вечера до 05:00 утра.

- Пребывание в районах расположения уязвимых в террористическом отношении объектов: магистральных газопроводов, химических предприятий, ТЭС, плотин и т.д. (кроме работников лесного хозяйства и должностных лиц, задействованных в проведении работ по техническому обслуживанию).

- Проведение туристических экскурсий и походов, рыболовство вне установленных в соответствии с законодательством мест.

- Использование радиостанций в транспортных средствах, кроме установленных на транспорте специального назначения (или зарегистрированных в установленном порядке).

- Осуществление полетов беспилотных, легкомоторных летательных аппаратов и проведение фото-, кино- и видео съемок, а также съемки военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, военной техники, местности расположения воинских подразделений, включенных в сил и средств АТО, и объектов.

В МВД добавили, что указанные ограничения касаются всех граждан Украины, кроме военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов в составе подразделений, привлеченных к силам и средствам АТО.

Напомним, на донецком направлении враг провел 5-часовой обстрел из тяжелого вооружения.