Через загострення в АТО на Донеччині посилили заходи безпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. У зв’язку із загостренням ситуації в зоні проведення антитерористичної операції на Донеччині введені посилені заходи безпеки. Про це УНН повідомили у прес-службі МВС.
Так, у відомстві ззаначили, що у зв’язку із загостренням ситуації в районі проведення антитерористичної операції, підвищенням ризику проникнення диверсійно-розвідувальних груп Антитерористичний центр при Службі безпеки України, відповідно до Закону України “Про боротьбу з тероризмом”, запровадив тимчасові обмеження на території області. Таким чином, з 23 березня 2017 року і до окремого розпорядження АТЦ введені посилені заходи безпеки.
На цей період забороняється і обмежується:
— Переміщення зареєстрованої спортивної, мисливської вогнепальної зброї та пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями металевими снарядами несмертельної дії до району та в районі проведення АТО.
— Рух транспортних засобів дорогами, які відсутні в реєстрі автомобільних доріг і проходять поза межами встановлених пунктів пропуску, крім сільськогосподарської техніки, що проводить польові роботи.
— Переміщення осіб без документів, що посвідчують особу, з 22:00 години вечора до 05:00 години ранку.
— Перебування у районах розташування вразливих у терористичному відношенні об’єктів: магістральних газогонів, хімічних підприємств, ТЕС, плотин, тощо (крім працівників лісового господарства та посадових осіб, задіяних в проведенні робіт з технічного обслуговування).
— Проведення туристичних екскурсій і походів, рибальство поза встановлених відповідно до законодавства місць.
— Використання радіостанцій у транспортних засобах, крім установлених на транспорті спеціального призначення (або зареєстрованих у встановленому порядку).
— Здійснення польотів безпілотних, легкомоторних літальних апаратів та проведення фото-, кіно- та відео- зйомок, а також зйомки військовослужбовців, працівників правоохоронних органів, військової техніки, місцевості розташування військових підрозділів, що включені до сил та засобів АТО, та об’єктів.
В МВС додали, що вказані обмеження стосуються усіх громадян України, крім військовослужбовців і працівників правоохоронних органів у складі підрозділів, залучених до сил та засобів АТО.
Нагадаємо, на донецькому напрямку ворог провів 5-годинний обстріл з важкого озброєння.