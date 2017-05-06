Из-за Евровидения один из автобусных маршрутов в Киеве изменится
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. С 8 по 14 мая движение автобусов маршрута №46К в Киеве будет организовано без заезда к станции метро "Левобережная", передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
Как отмечается, такие изменения связаны с ограничением движения транспорта в районе станции метро "Левобережная" в рамках проведения основных мероприятий песенного конкурса "Евровидение-2017" в Международном выставочном центре.
Высадка и посадка пассажиров будет осуществляться на остановке "Театр драмы и комедии".
Напомним, работа остановки столичного троллейбуса №12 изменится.