Из-за Евровидения один из автобусных маршрутов в Киеве изменится

Как отмечается, такие изменения связаны с ограничением движения транспорта в районе станции метро "Левобережная" в рамках проведения основных мероприятий песенного конкурса "Евровидение-2017" в Международном выставочном центре.

Высадка и посадка пассажиров будет осуществляться на остановке "Театр драмы и комедии".

Напомним, работа остановки столичного троллейбуса №12 изменится.