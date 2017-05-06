Через Євробачення один із автобусних маршрутів у Києві зміниться
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. З 8 до 14 травня рух автобусів маршруту №46К у Києві буде організовано без заїзду до станції метро “Лівобережна”, передає УНН з посиланням на прес-службу КМДА.
Як зазначається, такі зміни пов’язані із обмеженням руху транспорту в районі станції метро “Лівобережна” в рамках проведення основних заходів пісенного конкурсу “Євробачення-2017” у Міжнародному виставковому центрі.
Висадка та посадка пасажирів буде здійснюватися на зупинці “Театр драми та комедії”.
Нагадаємо, робота зупинки столичного тролейбусу №12 зміниться.