Из-за ярмарки меняют движение киевские автобусы № 73, 101

Так, на проспекте Оболонском, на участке от улицы Героев Днепра до улицы Маршала Тимошенко, движение автобусов маршрута № 73 в направлении улицы Милославской будет организовано по трассе: ст. м. "Героев Днепра" - улица Героев Днепра - улица Зои Гайдай - улица Маршала Тимошенко - проспект Оболонский, далее по действующей трассе.

Движение автобусов маршрута №101 на улице Николая Закревского, на участке от проспекта Маяковского до улицы Драйзера, будет организовано по трассе: ст. м. "Петровка" - проспект Маяковского по действующей трассе, далее - улица Драйзера - улица Закревского, далее по действующему маршруту.