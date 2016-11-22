Через ярмарки змінюють рух київські автобуси № 73, 101
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. В суботу, 26 листопада, у зв’язку з проведенням продовольчих ярмарків внесено зміни у роботу автобусів № 73, 101. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.
Так, на проспекті Оболонському, на ділянці від вулиці Героїв Дніпра до вулиці Маршала Тимошенка, рух автобусів маршруту № 73 в напрямку вулиці Милославської буде організовано за трасою: ст. м. “Героїв Дніпра” — вулиця Героїв Дніпра — вулиця Зої Гайдай — вулиця Маршала Тимошенка — проспект Оболонський, далі за діючою трасою.
Рух автобусів маршруту №101 на вулиці Миколи Закревського, на ділянці від проспекту Маяковського до вулиці Драйзера, буде організовано за трасою: ст. м. “Петрівка” — проспект Маяковського за діючою трасою, далі — вулиця Драйзера — вулиця Закревського, далі за діючим маршрутом.