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15 марта, 19:03 • 112105 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 157745 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 132506 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 125409 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 109890 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104034 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100473 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Из-за ярмарок киевские автобусы №61, 98, 101 изменят маршрут

Из-за ярмарок киевские автобусы №61, 98, 101 изменят маршрут

Киев • УНН

 • 10825 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. В субботу, 12 ноября, из-за проведения продовольственных ярмарок киевские автобусы № 61, № 98 и № 101 временно изменят маршрут. Об этом сообщили УНН в пресс-службе КГГА.

Так, на ул. Александра Сабурова (на участке от ул. Оноре де Бальзака до просп. Владимира Маяковского) движение автобусов маршрута № 61 будет организовано от ул. Милославской до ул. Градинской по действующей трассе, далее - ул. Оноре де Бальзака (четная сторона) - ул. Марины Цветаевой - просп. Владимира Маяковского - ул. Александра Сабурова, затем по действующей трассе;

на ул. Александра Сабурова (от ул. Оноре де Бальзака до просп. Владимира Маяковского) автобусы маршрута № 98 будут курсировать от ул. Милославской до ул. Оноре де Бальзака по действующей трассе, далее - ул. Марины Цветаевой - просп. Владимира Маяковского - ул. Александра Сабурова, далее по действующей трассе;

Также сообщается, что на ул. Милославской (от просп. Маяковского до ул. Закревского) автобусы маршрута № 101 будут двигаться от ст.м. "Петровка" до ул. Закревского по действующей трассе, далее - ул. Марины Цветаевой - просп. Маяковского - ул. Милославская.

Украинские Национальные Новости

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Киев

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