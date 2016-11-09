Из-за ярмарок киевские автобусы №61, 98, 101 изменят маршрут

Так, на ул. Александра Сабурова (на участке от ул. Оноре де Бальзака до просп. Владимира Маяковского) движение автобусов маршрута № 61 будет организовано от ул. Милославской до ул. Градинской по действующей трассе, далее - ул. Оноре де Бальзака (четная сторона) - ул. Марины Цветаевой - просп. Владимира Маяковского - ул. Александра Сабурова, затем по действующей трассе;

на ул. Александра Сабурова (от ул. Оноре де Бальзака до просп. Владимира Маяковского) автобусы маршрута № 98 будут курсировать от ул. Милославской до ул. Оноре де Бальзака по действующей трассе, далее - ул. Марины Цветаевой - просп. Владимира Маяковского - ул. Александра Сабурова, далее по действующей трассе;

Также сообщается, что на ул. Милославской (от просп. Маяковского до ул. Закревского) автобусы маршрута № 101 будут двигаться от ст.м. "Петровка" до ул. Закревского по действующей трассе, далее - ул. Марины Цветаевой - просп. Маяковского - ул. Милославская.