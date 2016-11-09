Через ярмарки київські автобуси №61, 98, 101 змінять маршрут
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. У суботу, 12 листопада, через проведення продовольчих ярмарків київські автобуси № 61, № 98 та № 101 тимчасово змінять маршрут. Про це УНН повідомили в прес-службі КМДА.
Так, на вул. Олександра Сабурова (на ділянці від вул. Оноре де Бальзака до просп. Володимира Маяковського) рух автобусів маршруту № 61 буде організовано від вул. Милославської до вул. Градинської за діючою трасою, далі — вул. Оноре де Бальзака (парна сторона) — вул. Марини Цвєтаєвої — просп. Володимира Маяковського — вул. Олександра Сабурова, потім за діючою трасою;
На вул. Олександра Сабурова (від вул. Оноре де Бальзака до просп. Володимира Маяковського) автобуси маршруту № 98 курсуватимуть від вул. Милославської до вул. Оноре де Бальзака за діючою трасою, далі — вул. Марини Цвєтаєвої — просп. Володимира Маяковського — вул. Олександра Сабурова, далі за діючою трасою;
Також повідомляється, що на вул. Милославській (від просп. Маяковського до вул. Закревського) автобуси маршруту № 101 рухатимуться від ст. м. “Петрівка” до вул. Закревського за діючою трасою, далі — вул. Марини Цвєтаєвої — просп. Маяковського — вул. Милославська.