Из-за вражеских обстрелов 7 тыс. жителей Лисичанска остались без света - Гайдай

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"Ночные обстрелы в Лисичанске добавили большое количество повреждений линий электропередачи. Специалисты постараются как можно скорее починить поврежденные ЛЭП. Однако, за несколько часов обесточены 44 трансформаторные подстанции, повреждены провода и опоры, электроэнергия отсутствует у 7 тысяч потребителей", - написал Гайдай.

Детали

По его словам, по состоянию на утро 29 марта без электроэнергии находятся 94 907 абонентов Луганской области.

"Отключены 574 трансформаторные подстанции. Без света находятся 13 населенных пунктов частично и 21 полностью", - сообщил Гайдай.

Дополнение

Глава областной военной администрации Сергей Гайдай сообщал, что в ночь на 29 марта Луганская область была под прицельным огнем оккупантов. Обстреляны 20 жилых домов и лесхоз, вспыхнули пожары.