Через ворожі обстріли 7 тис. жителів Лисичанська залишилися без світла - Гайдай

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"Нічні обстріли в Лисичанську додали чималу кількість пошкоджень ліній електропередачі. Спеціалісти намагатимуться якомога швидше полагодити пошкоджені ЛЕП. Однак, за декілька годин знеструмлені 44 трансформаторні підстанції, понівечені проводи й опори, електроенергія відсутня у 7 тисяч споживачів", - написав Гайдай.

Деталі

За його словами, станом на ранок 29 березня без електроенергії перебувають 94 907 абонентів Луганщини.

"Відключено 574 трансформаторні підстанції. Без світла знаходяться 13 населених пунктів частково та 21 повністю", - повідомив Гайдай.

Доповнення

Голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомляв, що у ніч на 29 березня Луганська область була під прицільним вогнем окупантів. Обстріляно 20 житлових будинків та лісгосп, спалахнули пожежі.