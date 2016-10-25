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15 марта, 19:03 • 115776 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 168309 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 138991 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 131367 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113424 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105841 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101716 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Через войну на Донбассе осиротели 1937 детей - И.Геращенко

Через войну на Донбассе осиротели 1937 детей - И.Геращенко

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 октября. УНН. С начала российской агрессии в Донбассе стали сиротами 1937 детей. Об этом сказала первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко во время дебатов в Совбезе ООН, передает УНН со ссылкой на страницу И.Геращенко в Facebook.

"Через войну 1937 детей стали сиротами. Вдовами остались 1213 женщин, а   1975 женщин потеряли своих сыновей. Еще 142 женщины ждут освобождения из плена ОРДЛО свои родных", - отметила И. Геращенко.

Напомним, первый заместитель Председателя Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила, что с начала проведения антитеррористической операции на Донбассе погибли 68 детей, еще 152 ребенка получили ранения.

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