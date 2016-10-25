Через войну на Донбассе осиротели 1937 детей - И.Геращенко

"Через войну 1937 детей стали сиротами. Вдовами остались 1213 женщин, а 1975 женщин потеряли своих сыновей. Еще 142 женщины ждут освобождения из плена ОРДЛО свои родных", - отметила И. Геращенко.

Напомним, первый заместитель Председателя Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила, что с начала проведения антитеррористической операции на Донбассе погибли 68 детей, еще 152 ребенка получили ранения.