Через війну на Донбасі осиротіли 1937 дітей – І.Геращенко
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. З початку російської агресії на Донбасі стали сиротами 1937 дітей. Про це сказала перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко під час дебатів у Радбезі ООН, передає УНН з посиланням на сторінку І.Геращенко у Facebook.
"Через війну 1937 дітей стали сиротами. Вдовами залишились 1213 жінок, а 1975 жінок втратили своїх синів. Іще 142 жінки чекають на звільнення із полону ОРДЛО свої рідних", - наголосила І.Геращенко.
Нагадаємо, перший заступник Голови Верховної Ради Ірина Геращенко повідомила, що з початку проведення антитерористичної операції на Донбасі загинуло 68 дітей, ще 152 дитини отримали поранення.