Из-за высоких акцизов водка в Украине будет стоить 80 грн за бутылку - "Укрводка"

В связи с ростом акцизов и стоимости спирта, цена пол-литровой бутылки водки должна составлять 79,9 грн, убеждены в Ассоциации.

“Ставки акцизного налога на водку и ликеро-водочные изделия с 1 марта увеличены на 20% (с 105,8 грн за 1 л 100% спирта до 126,96 грн). Стоимость спирта выросла в среднем на 20% (с 01.01.2017 первый этап и повторно с 01.03.2017 — второй этап). Таким образом, минимальные розничные цены (МРЦ) тоже должны вырасти — до 79,9 грн за бутылку 0,5 л, причем максимально быстро”, — отметили в ассоциации “Укрводка”.

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Представители рынка также отметили, что в последние годы отличились значительным сокращением производства легального алкоголя.

“Поэтому для сохранения объемов производства и увеличение налоговой отдачи от алкогольной отрасли и обеспечения соблюдения механизма минимальных цен (цена работает, когда отвечает реальным затратам на производство и продажу) МРЦ должны пересматриваться пропорционально изменению основных составляющих — налогов и стоимости сырья”, — добавили в "Укрводке".

Напомним, как сообщал УНН, в марте Украина сократила производство водки более чем на 30%.