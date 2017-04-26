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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 17740 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 77920 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 139711 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 110739 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112671 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109998 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Из-за высоких акцизов водка в Украине будет стоить 80 грн за бутылку - "Укрводка"

Из-за высоких акцизов водка в Украине будет стоить 80 грн за бутылку - "Укрводка"

Киев  •  УНН

 • 16418 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Ассоциация "Укрводка" поддерживает намерения Кабмина пересмотреть минимальные розничные цены на алкоголь в сторону их увеличения. Об этом сообщили в Ассоциации, передает УНН.

В связи с ростом акцизов и стоимости спирта, цена пол-литровой бутылки водки должна составлять 79,9 грн, убеждены в Ассоциации.

“Ставки акцизного налога на водку и ликеро-водочные изделия с 1 марта увеличены на 20% (с 105,8 грн за 1 л 100% спирта до 126,96 грн). Стоимость спирта выросла в среднем на 20% (с 01.01.2017 первый этап и повторно с 01.03.2017 — второй этап). Таким образом, минимальные розничные цены (МРЦ) тоже должны вырасти — до 79,9 грн за бутылку 0,5 л, причем максимально быстро”, — отметили в ассоциации “Укрводка”.

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Представители рынка также отметили, что в последние годы отличились значительным сокращением производства легального алкоголя.

“Поэтому для сохранения объемов производства и увеличение налоговой отдачи от алкогольной отрасли и обеспечения соблюдения механизма минимальных цен (цена работает, когда отвечает реальным затратам на производство и продажу) МРЦ должны пересматриваться пропорционально изменению основных составляющих — налогов и стоимости сырья”, — добавили в "Укрводке".

Напомним, как сообщал УНН, в марте Украина сократила производство водки более чем на 30%.

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