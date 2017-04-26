Через високі акцизи горілка в Україні коштуватиме 80 грн за пляшку — “Укргорілка”

У зв’язку зі зростанням акцизів і вартості спирту, ціна півлітрової пляшки горілки має становити 79,9 грн, переконані в Асоціації.

“Ставки акцизного податку на горілку і лікеро-горілчані вироби з 1 березня збільшені на 20% (з 105,8 грн за 1 л 100% спирту до 126,96 грн). Вартість спирту зросла в середньому на 20% (з 01.01.2017 перший етап і повторно з 01.03.2017 ― другий етап). Таким чином, мінімальні роздрібні ціни (МРЦ) теж повинні вирости ― до 79,9 грн за пляшку 0,5 л, при чому максимально швидко”, ― зазначили в асоціації “Укргорілка”.

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Представники ринку також зауважили, що останні роки відзначилися значним скороченням виробництва легального алкоголю.

“Тому для збереження обсягів виробництва і збільшення податкової віддачі від алкогольної галузі та забезпечення дотримання механізму мінімальних цін (ціна працює, коли відповідає реальним витратам на виробництво і продаж) МРЦ повинні переглядатися пропорційно зміні основних складових — податків і вартості сировини”, — додали в “Укргорілці”.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, у березні Україна скоротила виробництво горілки більш ніж на 30%.