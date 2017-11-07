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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 37020 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 104948 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 96638 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 102395 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 102124 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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Из-за взрыва фугаса в Сирии пострадали четверо российских журналистов

Из-за взрыва фугаса в Сирии пострадали четверо российских журналистов

Киев  •  УНН

 • 11359 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. При взрыве фугаса в Сирии пострадали четверо журналистов российских телеканалов, а также пятеро российских военных. Об это сообщила пресс-служба Минобороны РФ, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.

Сообщается, что журналисты работали в одном из жилых кварталов города Дейр-эз-Зор, когда произошел подрыв управляемого фугаса. Пострадали четверо сотрудников российских телеканалов, а также пятеро военнослужащих российского Международного противоминного центра.

​Отмечается, что всех пострадавших оперативно эвакуировали на российскую авиабазу "Хмеймим", где им оказали необходимую медицинскую помощь. 

Как сообщал УННСША и Россия внесли в Совбез ООН противоположные резолюции по химатак в Сирии.

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