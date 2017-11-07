Из-за взрыва фугаса в Сирии пострадали четверо российских журналистов

Сообщается, что журналисты работали в одном из жилых кварталов города Дейр-эз-Зор, когда произошел подрыв управляемого фугаса. Пострадали четверо сотрудников российских телеканалов, а также пятеро военнослужащих российского Международного противоминного центра.

​Отмечается, что всех пострадавших оперативно эвакуировали на российскую авиабазу "Хмеймим", где им оказали необходимую медицинскую помощь.

Как сообщал УНН, США и Россия внесли в Совбез ООН противоположные резолюции по химатак в Сирии.