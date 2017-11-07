Через вибух фугасу в Сирії постраждали четверо російських журналістів

Повідомляється, що журналісти працювали в одному з житлових кварталів міста Дейр-ез-Зор, коли стався підрив керованого фугасу. Постраждали четверо співробітників російських телеканалів, а також п'ятеро військовослужбовців російського Міжнародного протимінного центру.

Відзначається, що всіх постраждалих оперативно евакуювали на російську авіабазу "Хмеймім", де їм надали необхідну медичну допомогу.

Як повідомляв УНН, США і Росія внесли до Радбезу ООН протилежні резолюції по хіматак в Сирії.