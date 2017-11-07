Через вибух фугасу в Сирії постраждали четверо російських журналістів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Під час вибуху фугасу в Сирії постраждали четверо працівників російських телеканалів, а також п'ятеро російських військових. Про це повідомила прес-служба Міноборони РФ, передає УНН з посиланням на РІА Новини.
Повідомляється, що журналісти працювали в одному з житлових кварталів міста Дейр-ез-Зор, коли стався підрив керованого фугасу. Постраждали четверо співробітників російських телеканалів, а також п'ятеро військовослужбовців російського Міжнародного протимінного центру.
Відзначається, що всіх постраждалих оперативно евакуювали на російську авіабазу "Хмеймім", де їм надали необхідну медичну допомогу.
Як повідомляв УНН, США і Росія внесли до Радбезу ООН протилежні резолюції по хіматак в Сирії.