Через Украину транзитом переправляли наемников "Исламскому государству" – СБУ

ukru
Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 23644 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
08:02 • 37086 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 107333 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 116506 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 120470 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 156858 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 118390 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 146126 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104694 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102929 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
"Почти все пряники и ни одного кнута": Трамп сделал 5 шагов в пользу россии за последние две недели - Axios

"Почти все пряники и ни одного кнута": Трамп сделал 5 шагов в пользу россии за последние две недели - Axios

5 марта, 01:24 • 100425 просмотра
Атака дронов: зафиксированы ударные БПЛА над Украиной

Атака дронов: зафиксированы ударные БПЛА над Украиной

5 марта, 02:14 • 83067 просмотра
"Выведите этого господина": Трамп выгнал конгрессмена-демократа во время своей речи

"Выведите этого господина": Трамп выгнал конгрессмена-демократа во время своей речи

5 марта, 02:42 • 68336 просмотра
Трамп объявил о выходе США из ВОЗ и ООН во время выступления в Конгрессе

Трамп объявил о выходе США из ВОЗ и ООН во время выступления в Конгрессе

5 марта, 02:45 • 95931 просмотра
Демократы покидают зал Конгресса во время выступления Трампа: что произошло

Демократы покидают зал Конгресса во время выступления Трампа: что произошло

5 марта, 03:14 • 37431 просмотра
публикации
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 117703 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 156851 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 146122 просмотра
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 396409 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 346658 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

09:29 • 9106 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

08:47 • 13867 просмотра
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 93584 просмотра
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

4 марта, 14:27 • 109661 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 137584 просмотра
Актуальное
Через Украину транзитом переправляли наемников "Исламскому государству" – СБУ

Через Украину транзитом переправляли наемников "Исламскому государству" – СБУ

Киев  •  УНН

 • 10912 просмотра

КИЕВ. 2 июля. УНН. Двух иностранцев суд лишил свободы на 10 лет и 3 месяца за налаживание канала переправки наемников террористической организации "Исламское государство". Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины, передает УНН.

"По материалам Службы безопасности Украины под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора судом к 10 годам и 3 месяцам лишения свободы осуждены двое иностранцев, которые наладили канал переправки боевиков-террористов в Сирии и Ираке", - говорится в сообщении.

В ходе досудебного следствия, сообщают в спецслужбе, было установлено, что двое уроженцев одной из закавказских стран создали в Харьковской области пункт переправки наемников для международной террористической организации "Исламское государство".

"Злоумышленники в 2013-2015 годах "принимали" участников "ИГИЛ" из республик Северного Кавказа РФ, стран Закавказья и Центральной Азии. Затем они транзитом через Украину направляли их в сирийско-иракскую зону для участия в боевых действиях на стороне "ИГИЛ". Сообщники также обеспечивали их финансами, жильем и документами для выезда", - проинформировали в СБУ.

По данным спецслужбы, злоумышленники постоянно координировали свои действия с руководителями "Исламского государства", которые находились в Турции и Сирии. От них злоумышленники регулярно получали финансовую и другую помощь для поддержки террористической деятельности.

"Сотрудники СБ Украины также установили, что в октябре 2013 года осужденные оказали финансовую и материальную поддержку боевику для подготовки и совершения террористического акта на территории одной из стран Центральной Азии", - говорится в сообщении.

Также были проведены обыски по месту жительства осужденных и в их транспортных средствах. В ходе них, как информируется, правоохранители изъяли символику "Исламского государства", гранаты, взрывчатые вещества, электродетонаторы, короткоствольное огнестрельное оружие и боеприпасы.

Обнаружили также большое количество бланков водительских прав и паспортов граждан стран Центральной Азии, РФ, ЕС и Украины, оборудование для изготовления поддельных печатей и штампов, диски с фотографиями боевиков, которые использовались для изготовления поддельных документов, платежные карточки банков различных государств, добавили в спецслужбе.

"В ходе судебного рассмотрения материалов уголовного производства задокументированная СБ Украины противоправная деятельность иностранцев нашла свое полное подтверждение.

По материалам СБУ суд признал злоумышленников виновными, в частности по ч. 1 ст. 258-3 (Создание террористической группы или террористической организации - ред.) и ч. 2 ст. 258-5 (Финансирование терроризма - ред.) Уголовного кодекса Украины", - отметили в СБУ.

Справка. Согласно Резолюции Совета Безопасности ООН 1267 (1999) "Исламское государство в Ираке и Леванте" ("ИГИЛ") является группой, которая отделилась от международной террористической организации "Аль-Каида" и под номером QE.J.115.04 включена в перечень террористических организаций, который формируется Комитетом Совета Безопасности ООН. 29 июня 2014 "ИГИЛ" была переименована в "Исламское государство".

Согласно резолюциями Совета Безопасности ООН 2170 (2014), 2178 (2014), 2199 (2015) деятельность "Исламского государства" связана с совершением многочисленных преступных террористических актов, направленных на убийство гражданских лиц и других жертв, уничтожение имущества, а также культурных, религиозных объектов и подрыв мировой стабильности, приводит к сокрушительному гуманитарному влиянию на гражданское население, вынужденному переселению миллионов людей и провоцированию межрелигиозной напряженности, совершению преступлений против человечности и международного правопорядка и тому подобное.

Напомним, в прошлом году в Киевской области был задержан один из ключевых руководителей "Исламского государства".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы