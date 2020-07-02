Через Украину транзитом переправляли наемников "Исламскому государству" – СБУ

"По материалам Службы безопасности Украины под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора судом к 10 годам и 3 месяцам лишения свободы осуждены двое иностранцев, которые наладили канал переправки боевиков-террористов в Сирии и Ираке", - говорится в сообщении.

В ходе досудебного следствия, сообщают в спецслужбе, было установлено, что двое уроженцев одной из закавказских стран создали в Харьковской области пункт переправки наемников для международной террористической организации "Исламское государство".

"Злоумышленники в 2013-2015 годах "принимали" участников "ИГИЛ" из республик Северного Кавказа РФ, стран Закавказья и Центральной Азии. Затем они транзитом через Украину направляли их в сирийско-иракскую зону для участия в боевых действиях на стороне "ИГИЛ". Сообщники также обеспечивали их финансами, жильем и документами для выезда", - проинформировали в СБУ.

По данным спецслужбы, злоумышленники постоянно координировали свои действия с руководителями "Исламского государства", которые находились в Турции и Сирии. От них злоумышленники регулярно получали финансовую и другую помощь для поддержки террористической деятельности.

"Сотрудники СБ Украины также установили, что в октябре 2013 года осужденные оказали финансовую и материальную поддержку боевику для подготовки и совершения террористического акта на территории одной из стран Центральной Азии", - говорится в сообщении.

Также были проведены обыски по месту жительства осужденных и в их транспортных средствах. В ходе них, как информируется, правоохранители изъяли символику "Исламского государства", гранаты, взрывчатые вещества, электродетонаторы, короткоствольное огнестрельное оружие и боеприпасы.

Обнаружили также большое количество бланков водительских прав и паспортов граждан стран Центральной Азии, РФ, ЕС и Украины, оборудование для изготовления поддельных печатей и штампов, диски с фотографиями боевиков, которые использовались для изготовления поддельных документов, платежные карточки банков различных государств, добавили в спецслужбе.

"В ходе судебного рассмотрения материалов уголовного производства задокументированная СБ Украины противоправная деятельность иностранцев нашла свое полное подтверждение.

По материалам СБУ суд признал злоумышленников виновными, в частности по ч. 1 ст. 258-3 (Создание террористической группы или террористической организации - ред.) и ч. 2 ст. 258-5 (Финансирование терроризма - ред.) Уголовного кодекса Украины", - отметили в СБУ.

Справка. Согласно Резолюции Совета Безопасности ООН 1267 (1999) "Исламское государство в Ираке и Леванте" ("ИГИЛ") является группой, которая отделилась от международной террористической организации "Аль-Каида" и под номером QE.J.115.04 включена в перечень террористических организаций, который формируется Комитетом Совета Безопасности ООН. 29 июня 2014 "ИГИЛ" была переименована в "Исламское государство".

Согласно резолюциями Совета Безопасности ООН 2170 (2014), 2178 (2014), 2199 (2015) деятельность "Исламского государства" связана с совершением многочисленных преступных террористических актов, направленных на убийство гражданских лиц и других жертв, уничтожение имущества, а также культурных, религиозных объектов и подрыв мировой стабильности, приводит к сокрушительному гуманитарному влиянию на гражданское население, вынужденному переселению миллионов людей и провоцированию межрелигиозной напряженности, совершению преступлений против человечности и международного правопорядка и тому подобное.

Напомним, в прошлом году в Киевской области был задержан один из ключевых руководителей "Исламского государства".