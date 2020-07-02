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Через Україну транзитом переправляли найманців "Ісламській державі" – СБУ

Через Україну транзитом переправляли найманців "Ісламській державі" – СБУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 липня. УНН. Двох іноземців суд позбавив волі на 10 років і 3 місяці за налагодження каналу переправлення найманців терористичній організації "Ісламська держава". Про це повідомили у пресцентрі Служби безпеки України, передає УНН.

"За матеріалами Служби безпеки України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора судом до 10 років і 3 місяців позбавлення волі засуджено двох іноземців, які налагодили канал переправлення бойовиків-терористів до Сирії та Іраку", - йдеться в повідомленні.

У ході досудового слідства, повідомляють у спецслужбі, було встановлено, що двоє уродженців однієї із закавказьких країн створили у Харківській області пункт переправлення найманців для міжнародної терористичної організації "Ісламська держава".

"Зловмисники у 2013-2015 роках "приймали" учасників "ІДІЛ" з республік Північного Кавказу РФ, країн Закавказзя та Центральної Азії. Потім вони транзитом через Україну направляли їх до сирійсько-іракської зони для участі у бойових діях на боці "ІДІЛ". Спільники також забезпечували їх фінансами, житлом та документами для виїзду", - проінформували у СБУ.

За даними спецслужби, зловмисники постійно координували свої дії з керівниками "Ісламської держави", які перебували у Туреччині та Сирії. Від них зловмисники регулярно одержували фінансову та іншу допомогу для підтримки терористичної діяльності.

"Співробітники СБ України також встановили, що у жовтні 2013 року засуджені надали фінансову та матеріальну підтримку бойовику для підготовки та вчинення терористичного акту на території однієї з країн Центральної Азії", - сказано у повідомленні.

Також були проведені обшуки за місцями проживання засуджених та в їхніх транспортних засобах. У ході них, як інформується, правоохоронці вилучили символіку "Ісламської держави", гранати, вибухові речовини, електродетонатори, короткоствольну вогнепальну зброю та боєприпаси.

Виявили також велику кількість бланків водійських прав і паспортів громадян країн Центральної Азії, РФ, Європейського Союзу та України, обладнання для виготовлення підроблених печаток і штампів, диски з фотографіями бойовиків, що використовувались для виготовлення підроблених документів, платіжні картки банків різних держав, додали у спецслужбі.

"У ході судового розгляду матеріалів кримінального провадження задокументована СБ України протиправна діяльність іноземців знайшла своє повне підтвердження.

За матеріалами СБУ суд визнав зловмисників винними, зокрема за ч. 1 ст. 258-3 (Створення терористичної групи чи терористичної організації - ред.) та ч. 2 ст. 258-5 (Фінансування тероризму - ред.) Кримінального кодексу України", - зазначили в СБУ.

Довідка. Відповідно до Резолюції Ради Безпеки ООН 1267 (1999) "Ісламська держава в Іраку та Леванті" ("ІДІЛ") є групою, яка відокремилась від міжнародної терористичної організації "Аль-Каїда" та під номером QE.J.115.04 включена до переліку терористичних організацій, який формується Комітетом Ради Безпеки ООН. 29 червня 2014 року "ІДІЛ" була перейменована на "Ісламську державу".

Згідно з Резолюціями Ради Безпеки ООН 2170 (2014), 2178 (2014), 2199 (2015) діяльність "Ісламської держави" пов’язана із вчиненням численних злочинних терористичних актів, спрямованих на вбивство цивільних осіб та інших жертв, знищення майна, а також культурних, релігійних об’єктів та підрив світової стабільності, призводить до нищівного гуманітарного впливу на цивільне населення, вимушеного переселення мільйонів людей та провокування міжрелігійної напруженості, вчинення злочинів проти людяності та міжнародного правопорядку тощо.

Нагадаємо, минулого року на Київщині було затримано одного з ключових керівників "Ісламської держави".

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