Из-за тумана в одесском аэропорту отменили рейс в Стамбул
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 12 марта. УНН. Утренний туман, окутал Одессу, повлиял на работу международного аэропорта "Одесса". Об этом говорится на сайте аэропорта, передает корреспондент УНН.
По данным онлайн-табло аэропорта, из-за густого тумана отменен рейс из Стамбула и обратно. По другим направлениям аэропорт работает в штатном расписании.
Максимум горизонтальной видимости составляет 200 м, вертикальной - около 25 м, что вместе с отсутствием ветра делает невозможным нормальную посадку самолетов.
Как сообщал УНН, 7 марта в связи с ухудшением погодных условий задерживалось прибытие некоторых рейсов в аэропорту Одессы.