Через туман в одеському аеропорту скасували рейс до Стамбула

За даними онлайн-табло аеропорту, через густий туману скасовано рейс зі Стамбула і назад. За іншими напрямками аеропорт працює у штатному розкладі.

Максимум горизонтальної видимості становить 200 м, вертикальної - близько 25 м, що разом із відсутністю вітру унеможливлює нормальну посадку літаків.

Як повідомляв УНН, 7 березня у зв'язку з погіршенням погодних умов затримувалось прибуття деяких рейсів в аеропорту Одеси.