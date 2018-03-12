Через туман в одеському аеропорту скасували рейс до Стамбула
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 12 березня. УНН. Ранковий туман, що окутав Одесу, вплинув на роботу міжнародного аеропорту “Одеса”. Про це йдеться на сайті летовища, передає кореспондент УНН.
За даними онлайн-табло аеропорту, через густий туману скасовано рейс зі Стамбула і назад. За іншими напрямками аеропорт працює у штатному розкладі.
Максимум горизонтальної видимості становить 200 м, вертикальної - близько 25 м, що разом із відсутністю вітру унеможливлює нормальну посадку літаків.
Як повідомляв УНН, 7 березня у зв'язку з погіршенням погодних умов затримувалось прибуття деяких рейсів в аеропорту Одеси.