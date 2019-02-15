Из-за тумана в Киевской области слабая видимость на дорогах

"По данным Укргидрометцентра, утром 15 февраля в Киеве и Киевской области туман, видимость 200-500 м (1-й уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

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Напомним, сегодня православные во всем мире отметят один из крупнейших праздников февраля - Сретение Господне.



