Из-за тумана в Киевской области слабая видимость на дорогах
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. В пятницу, 15 февраля, в Киеве и Киевской области ожидается туман, из-за чего видимость будет ограничена 200-500 метрами. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"По данным Укргидрометцентра, утром 15 февраля в Киеве и Киевской области туман, видимость 200-500 м (1-й уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
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Напомним, сегодня православные во всем мире отметят один из крупнейших праздников февраля - Сретение Господне.