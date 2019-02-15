Через туман у Київській області слабка видимість на дорогах
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. У п'ятницю, 15 лютого, у Києві та Київській області очікується туман, через що видимість буде обмежена 200-500 метрами. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"За даними УкрГідрометцентру, вранці 15 лютого у Києві та Київській області туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, сьогодні православні в усьому світі відзначать одне з найбільших свят лютого - Стрітення Господнє.