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22 березня, 17:51 • 96721 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 134952 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 110089 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 109584 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 101323 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 103907 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

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П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

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У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

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В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

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Через туман у Київській області слабка видимість на дорогах

Через туман у Київській області слабка видимість на дорогах

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 лютого. УНН. У п'ятницю, 15 лютого, у Києві та Київській області очікується туман, через що видимість буде обмежена 200-500 метрами. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.

"За даними УкрГідрометцентру, вранці 15 лютого у Києві та Київській області туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Стрітення в Україні буде без опадів

Нагадаємо, сьогодні православні в усьому світі відзначать одне з найбільших свят лютого - Стрітення Господнє.

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