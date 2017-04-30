Из-за торнадо в США пострадали более 50 человек, есть погибшие

Всего в штате было зафиксировано не менее трех торнадо, которые разрушили множество жилых домов.

Отмечают, что порядка 50 человек были госпитализированы.

Как сообщал УНН, мать и дочь погибли после того, как сильный порыв ветра сорвал передвижной дом с основания в американском штате Луизиана.