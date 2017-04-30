Через торнадо у США постраждало більше 50 осіб, є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. В результаті проходження руйнівних торнадо через територію американського штату Техас загинули п’ятеро людей, ще 50 постраждали, передає УНН з посиланням на Reuters.
Всього в штаті було зафіксовано не менше трьох торнадо, які зруйнували безліч житлових будинків.
Зазначають, що порядку 50 чоловік були госпіталізовані.
Як повідомляв УНН, мати і дочка загинули після того, як сильний порив вітру зірвав пересувний будинок з підстави в американському штаті Луїзіана.