Через тендер, в котором победило ОККО, суд санкционировал обыски Госрезерва
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Печерский районный суд Киева 9 марта принял постановление, которым разрешил следователям Генеральной прокуратуры Украины временный доступ к копиям документов Государственного агентства резерва Украины, в рамках дела о злоупотреблении должностными лицами ведомства при закупке дизельного топлива у компании "ОККО", передает УНН со ссылкой на решение суда.
По данным следствия, ущерб, причиненный интересам государство в результате указанной закупки, достигают более 570 млн грн.
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В постановлении указано, что по данным следствия, "должностные лица Государственного агентства резерва Украины, которым было достоверно известно, что ЧП "Окко-Бизнес-Контракт" фактически не сможет гарантировать срок хранения дизельного топлива в течение пяти лет, действуя в интересах должностных лиц ЧП "Окко-Бизнес-Контракт" и ОАО "Концерн Галнафтогаз", провели конкурсные торги по закупке за бюджетные средства дизельного топлива и таким образом причинение ущерба интересам государства на сумму 257 млн грн".
Кроме того, по информации следователей, существует вероятность порчи должностными лицами Государственного агентства резерва Украины дизельного топлива марки C вида ІІ (ДСТУ 4840:2007) в количестве 18 тыс. тонн на сумму 313,4 млн грн, которое ранее было отправлено на длительное хранение в государственный резерв.
"Согласно имеющимся у следствия данным, к совершению данного уголовного преступления причастны должностные лица Государственного агентства резерва Украины и ГО "Комбинат "Рекорд", которые слили неучтенное дизельное топливо в резервуары, в результате чего созданы предпосылки к порче государственного имущества в размере 313,4 млн грн", - сказано в документе.
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В ходатайстве ГПУ просила суд разрешить временный доступа и изъятия оригиналов документов об обстоятельствах проведения открытых конкурсных торгов. Суд, рассмотрев материалы дела удовлетворил данное ходатайство частично (дал разрешение на доступ к документам с возможностью изъятия копий, а не оригиналов).
"Предоставить следователем по особо важным делам Генеральной прокуратуры Украины ..., которые входят в состав следственной группы Генеральной прокуратуры Украины в уголовном производстве №42016000000002272, временный доступ к документам, с возможностью изъятия их копий, находящихся во владении Государственного агентства резерва Украины, (ЕГРПОУ 37472392) по адресу: г. Киев, улица Пушкинская, д. 28", - говорится в постановлении суда.
Напомним, как сообщал УНН, в октябре прошлого года СБУ и Генпрокуратура проводили обыски в Госрезерве , ЧП "ОККО Бизнес Контракт" и ОАО "Концерн Галнафтогаз". Следственные действия проходили в рамках уголовного производства по ч. 3 ст.15, ч. 5 ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) в связи с сомнительным топливным тендеру.
Также напомним, по словам нардепа С.Каплина, Госрезерв превратили в кормушку отдельной политической силы.