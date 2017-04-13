Через тендер, в котором победило ОККО, суд санкционировал обыски Госрезерва

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 42713 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102910 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 157760 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117034 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116891 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112789 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104455 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107118 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103607 просмотра

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Через тендер, в котором победило ОККО, суд санкционировал обыски Госрезерва

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КИЕВ. 13 апреля. УНН. Печерский районный суд Киева 9 марта принял постановление, которым разрешил следователям Генеральной прокуратуры Украины временный доступ к копиям документов Государственного агентства резерва Украины, в рамках дела о злоупотреблении должностными лицами ведомства при закупке дизельного топлива у компании "ОККО", передает УНН со ссылкой на решение суда.

По данным следствия, ущерб, причиненный интересам государство в результате указанной закупки, достигают более 570 млн грн.

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В постановлении указано, что по данным следствия, "должностные лица Государственного агентства резерва Украины, которым было достоверно известно, что ЧП "Окко-Бизнес-Контракт" фактически не сможет гарантировать срок хранения дизельного топлива в течение пяти лет, действуя в интересах должностных лиц ЧП "Окко-Бизнес-Контракт" и ОАО "Концерн Галнафтогаз", провели конкурсные торги по закупке за бюджетные средства дизельного топлива и таким образом причинение ущерба интересам государства на сумму 257 млн ​​грн".

Кроме того, по информации следователей, существует вероятность порчи должностными лицами Государственного агентства резерва Украины дизельного топлива марки C вида ІІ (ДСТУ 4840:2007) в количестве 18 тыс. тонн на сумму 313,4 млн грн, которое ранее было отправлено на длительное хранение в государственный резерв.

"Согласно имеющимся у следствия данным, к совершению данного уголовного преступления причастны должностные лица Государственного агентства резерва Украины и ГО "Комбинат "Рекорд", которые слили неучтенное дизельное топливо в резервуары, в результате чего созданы предпосылки к порче государственного имущества в размере 313,4 млн грн", - сказано в документе.

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В ходатайстве ГПУ просила суд разрешить временный доступа и изъятия оригиналов документов об обстоятельствах проведения открытых конкурсных торгов. Суд, рассмотрев материалы дела удовлетворил данное ходатайство частично (дал разрешение на доступ к документам с возможностью изъятия копий, а не оригиналов).

"Предоставить следователем по особо важным делам Генеральной прокуратуры Украины ..., которые входят в состав следственной группы Генеральной прокуратуры Украины в уголовном производстве №42016000000002272, временный доступ к документам, с возможностью изъятия их копий, находящихся во владении Государственного агентства резерва Украины, (ЕГРПОУ 37472392) по адресу: г. Киев, улица Пушкинская, д. 28", - говорится в постановлении суда.

Напомним, как сообщал УНН, в октябре прошлого года СБУ и Генпрокуратура проводили обыски в Госрезерве , ЧП "ОККО Бизнес Контракт" и ОАО "Концерн Галнафтогаз". Следственные действия проходили в рамках уголовного производства по ч. 3 ст.15, ч. 5 ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) в связи с сомнительным топливным тендеру.

Также напомним, по словам нардепа С.Каплина, Госрезерв превратили в кормушку отдельной политической силы.

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