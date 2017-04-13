Через тендер, в якому перемогло ОККО, суд санкціонував обшуки Держрезерву

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. Печерський районний суд Києва 9 березня прийняв ухвалу, якою надав дозвіл слідчим Генеральної прокуратури України на тимчасовий доступ до копій документів Державного агентства резерву України, в рамках справи щодо зловживання службовими особами відомства під час закупівлі дизельного пального у компанії “ОККО”, передає УНН з посиланням на ухвалу суду

За даними слідства, збитки, заподіяні інтересам держава внаслідок вказаної закупівлі, сягають більше 570 млн грн.

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В ухвалі вказано, що за даними слідства, “службові особи Державного агентства резерву України, яким було достовірно відомо, що ПП "Окко-Бізнес-Контракт“ фактично не зможе гарантувати термін зберігання дизельного палива протягом п’яти років, діючи в інтересах посадових осіб ПП "Окко-Бізнес-Контракт“ та ПАТ "Концерн Галнафтогаз“, провели конкурсні торги із закупівлі за бюджетні кошти дизельного палива і таким чином заподіяння шкоди інтересам держави на суму 257 млн грн”.

Крім того, за інформацією слідчих, існує ймовірність псування службовими особами Державного агентства резерву України дизельного пального марки C виду ІІ (ДСТУ 4840:2007) у кількості 18 тис. тонн на суму 313,4 млн грн, яке раніше було закладено на довготривале зберігання до державного резерву.

“Згідно з наявними у слідства даними, до вчинення даного кримінального правопорушення причетні службові особи Державного агентства резерву України та ДО “Комбінат "Рекорд“, які злили необліковане дизельне паливо до резервуарів, внаслідок чого створені передумови до псування державного майна у розмірі 313,4 млн грн”, — сказано в документі.

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У клопотанні ГПУ просила суд надати дозвіл на тимчасовий доступу та вилучення оригіналів документів щодо обставин проведення відкритих конкурсних торгів. Суд розглянувши матеріали справи задовольнив дане клопотання частково (дав дозвіл на доступ до документів з можливістю вилучення копій, а не оригіналів).

“Надати слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України..., які входять до складу слідчої групи Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні №42016000000002272, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Державного агентства резерву України, (ЄДРПОУ 37472392) за адресою: м. Київ, вулиця Пушкінська, б. 28”, — йдеться в ухвалі суду.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, у жовтні минулого року СБУ та Генпрокуратура проводили обшуки у Держрезерві, ПП “ОККО Бизнес Контракт” та ПАТ “Концерн Галнафтогаз”. Слідчі дії проходили в рамках кримінального провадження за ч. 3 ст.15, ч. 5 ст. 191 ККУ (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) у зв’язку із сумнівним паливним тендером.

Також нагадаємо, за словами нардепа С.Капліна, Держрезерв перетворили на годівницю окремої політичної сили.

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