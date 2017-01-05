Из-за стрельбы на рынке в Мексике погибли шесть человек
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Несколько неизвестных открыли стрельбу на продовольственном рынке в курортном городе Акапулько в Мексике, в результате погибли шесть человек, передает УНН со ссылкой на Associated Press.
По словам представителя правительства штата Герреро Хосе Луиса Родригеса Мендеса, не менее трех человек с огнестрельным оружием расстреляли посетителей рынка. Среди погибших оказались трое мужчин и трое женщин.
Четверо из них скончались на месте, еще одна женщина была госпитализирована и скончалась в больнице от полученных ранений.
В настоящее время ведется расследование происшествия.
Отмечается, что злоумышленникам удалось скрыться с места преступления.
Как сообщал УНН, в Мексике на Рождество погибли 13 человек в результате конфликта наркоторговцев в двух штатах страны.