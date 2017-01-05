Через стрільбу на ринку у Мексиці загинуло шестеро осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Кілька невідомих відкрили стрілянину на продовольчому ринку в курортному місті Акапулько в Мексиці, в результаті загинули шість чоловік, передає УНН з посиланням на Associated Press.
За словами представника уряду штату Герреро Хосе Луїса Родрігеса Мендеса, не менше трьох осіб з вогнепальною зброєю розстріляли відвідувачів ринку. Серед загиблих опинилися троє чоловіків і троє жінок.
Четверо з них померли на місці, ще одна жінка була госпіталізована і померла в лікарні від отриманих поранень.
В даний час ведеться розслідування події.
Відзначається, що зловмисникам вдалося втекти з місця злочину.
Як повідомляв УНН, у Мексиці на Різдво загинули 13 людей внаслідок конфлікту наркоторговців в двох штатах країни.