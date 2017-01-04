Из-за сложных погодных условий оперативные штабы будут работать круглосуточно

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КИЕВ. 4 января. УНН. В связи с ожидаемыми сильными снегопадами 4-9 января и резким снижением температуры воздуха местами до 26 градусов мороза поручено обеспечить постоянный мониторинг ситуации в регионах. Такое поручение дал вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, сообщили УНН в пресс-службе Минрегиона.

"Среди первоочередных мер: организация круглосуточной работы оперативных штабов для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, бесперебойное функционирование систем жизнеобеспечения населения, создание необходимых запасов горюче-смазочных материалов, одежды, медикаментов, продуктов питания и источников энергоснабжения, круглосуточное функционирование стационарных пунктов обогрева для оказания помощи населению", - отметил Г.Зубко.

По данным Укргидрометцентра, 4 января днем ​​в Закарпатской области и в Карпатах сильный снег, в горах Львовской и высокогорье Ивано-Франковской, Закарпатской областей ожидается значительный уровень лавинной опасности.

Кроме того, 6-7 января в связи с вторжением арктического воздуха ожидается резкое понижение температуры.

Украинские Национальные Новости

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