Через складні погодні умови оперативні штаби працюватимуть цілодобово
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. У зв’язку з очікуваними сильними снігопадами 4-9 січня та різким зниженням температури повітря місцями до 26 градусів морозу доручено забезпечити постійний моніторингу ситуації в регіонах. Таке доручення дав віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко, передає УНН повідомили в прес-службі Мінрегіону.
“Серед першочергових заходів: організація цілодобової роботи оперативних штабів для ліквідації можливих надзвичайних ситуацій, безперебійне функціонування систем життєзабезпечення населення, створення необхідних запасів паливно-мастильних матеріалів, одягу, медикаментів, продуктів харчування та джерел енергопостачання, цілодобове функціонування стаціонарних пунктів обігріву для надання допомоги населенню”, — наголосив Г.Зубко.
За даними Укргідрометцентру, 4 січня вдень на Закарпатті та в Карпатах сильний сніг, у горах Львівської та високогір’ї Івано-Франківської, Закарпатської областей очікується значний рівень лавинної небезпеки.
Крім того, 6-7 січня у зв’язку з вторгненням арктичного повітря очікується різке зниження температури.