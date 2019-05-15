Из-за разрушения памятника архитектуры открыли производство
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. В Хмельницкой области полицейские открыли уголовное производство по факту разрушения памятника истории и культуры из-за вероятного повреждения каменного мура у памятника архитектуры XVII века - костела Святой Троицы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в области.
"Вчера, 14 мая, в Летичевский отдел полиции с заявлением обратился директор историко-культурного заповедника "Меджибож", который сообщил о том, что в период с 12 по 13 мая в поселке Меджибож по улице Пушкина 53-летний местный житель, проводя без соответствующего разрешения земельные работы на приусадебном участке, расположенном рядом с памятником архитектуры XVII в. костелом Святой Троицы, повредил каменный мур протяженностью около 5 метров", - указали правоохранители.
Правоохранители открыли уголовное производство по ст. 298 (Уничтожение, разрушение или порча памятников истории и культуры) Уголовного кодекса Украины. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.
Напомним, в Чернигове в ПЦУ передали памятник архитектуры.