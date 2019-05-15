Через руйнування пам'ятки архітектури відкрили провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. На Хмельниччині поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом руйнування пам’ятки історії та культури через ймовірне пошкодження кам’яного муру біля пам’ятки архітектури XVII століття - костелу Святої Трійці. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУНП в області.
"Вчора, 14 травня, до Летичівського відділу поліції із заявою звернувся директор історико-культурного заповідника "Меджибіж", який повідомив про те, що в період з 12 по 13 травня в селищі Меджибіж по вулиці Пушкіна 53-річний місцевий житель, проводячи без відповідного дозволу земельні роботи на присадибній ділянці, розташованій поряд з пам’яткою архітектури XVII ст. костелом Святої Трійці, пошкодив кам’яний мур протяжністю близько 5 метрів", - вказали правоохоронці.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 298 (Нищення, руйнування чи псування пам’яток історії та культури) Кримінального кодексу України. Наразі слідчі з’ясовують усі обставини події.
Нагадаємо, у Чернігові до ПЦУ передали пам’ятку архітектури.