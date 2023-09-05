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Из-за российских обстрелов и технологических нарушений без света частично оставались 9 областей - Минэнерго

Из-за российских обстрелов и технологических нарушений без света частично оставались 9 областей - Минэнерго

Киев • УНН

 • 481605 просмотра

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Вследствие вражеских обстрелов и технологических нарушений без электроэнергии частично оказались жители Херсонской, Запорожской, Сумской, Ивано-Франковской, Киевской, Харьковской, Черниговской, Днепропетровской и Донецкой областей. Об этом во вторник сообщили в Минэнерго, пишет УНН.

Ситуация в прифронтовых областях

Из-за ночного вражеского обстрела Херсонской области остались без света около 3 тысяч потребителей.

В Донецкой области из-за обстрелов отключалось 9 воздушных линий разного класса напряжения, что привело к обесточиванию потребителей в 26 населенных пунктах. Ремонтные работы будут проведены с разрешения военных, указали в Минэнерго.

Остается также обесточенной часть потребителей в Запорожской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Днепропетровской областях.

Генерация

Энергетики продолжают готовить энергосистему к отопительному сезону, который может происходить в условиях российских атак. Продолжается масштабная ремонтная кампания на объектах генерации - тепловой, гидро- и атомной.

Ситуация в регионах

В Ивано-Франковской области из-за технологических нарушений отключалась линия электропередачи 110 кВ, что привело к обесточиванию около 8 тысяч потребителей. Через час линию вернули в работу.

В Днепропетровской области по технологическим причинам отключались десять линий электропередачи 10 кВ, обесточено было более 7 тысяч потребителей. За несколько часов повреждение было устранено, всех потребителей запитали.

В Киевской области по технологическим причинам отключалась линия электропередачи 10 кВ, из-за чего без света осталось около 3 тысяч потребителей в 4 населенных пунктах Броварского района. Меньше чем за час линия была починена, а все потребители запитаны.

Последствия подрыва дамбы Каховской ГЭС

В Херсоне остаются обесточенными около 9 тысяч потребителей. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения, но ремонтные работы замедлены из-за обстрелов, указали в Минэнерго.

Фиксируется незначительное снижение уровня воды в пруду-охладителе ЗАЭС. Сейчас он составляет 16,03 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции, отметили в ведомстве. 

Экспорт/импорт

Коммерческий импорт электроэнергии за минувшие сутки составил 2 950,00 МВт*ч. Экспорт в Словакию составил 400 МВт*ч.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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