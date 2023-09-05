Через російські обстріли та технологічні порушення без світла частково залишалися 9 областей - Міненерго

Ситуація у прифронтових областях

Через нічний ворожий обстріл Херсонської області залишилися без світла близько 3 тисяч споживачів.

У Донецькій області через обстріли вимикалося 9 повітряних ліній різного класу напруги, що призвело до знеструмлення споживачів у 26 населених пунктах. Ремонтні роботи будуть проведені з дозволу військових, вказали в Міненерго.

Залишається також знеструмленою частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Харківській, Чернігівській та Дніпропетровській областях.

Генерація

Енергетики продовжують готувати енергосистему до опалювального сезону, який може відбуватися в умовах російських атак. Триває масштабна ремонтна кампанія на об’єктах генерації - теплової, гідро- та атомної.

Ситуація у регіонах

В Івано-Франківській області через технологічні порушення вимикалася лінія електропередачі 110 кВ, що призвело до знеструмлення близько 8 тисяч споживачів. За годину лінію повернули в роботу.

У Дніпропетровській області з технологічних причин вимикалися десять ліній електропередачі 10 кВ, знеструмлено було більше 7 тисяч споживачів. За кілька годин пошкодження було усунуте, усіх споживачів заживили.

У Київській області з технологічних причин вимикалася лінія електропередачі 10 кВ, через що без світла залишилося близько 3 тисяч споживачів у 4 населених пунктах Броварського району. Менше ніж за годину лінію було полагоджено, а усіх споживачів заживлено.

Наслідки підриву дамби Каховської ГЕС

У Херсоні залишаються знеструмленими близько 9 тисяч споживачів. Енергетики працюють над відновленням електропостачання, але ремонтні роботи сповільнені через обстріли, вказали в Міненерго.

Фіксується незначне зниження рівня води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС. Наразі він становить 16,03 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції, зазначили у відомстві.

Експорт/імпорт

Комерційний імпорт електроенергії за минулу добу склав 2 950,00 МВт*год. Експорт до Словаччини склав 400 МВт*год.