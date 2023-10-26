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Из-за ремонтных работ с 27 октября ограничен проезд вагонов из Украины в Вену через Венгрию: что стоит знать

Киев • УНН

 • 87651 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Из-за незапланированных ремонтных работ на венгерском участке железной дороги почти на месяц будет ограничено движение беспересадочных вагонов из Украины в Вену через Венгрию. Часть маршрута придется проехать автобусом. Об этом пишет УНН с ссылкой на “Укрзализныцю”.

Из-за ремонтных работ с 27 октября ограничен проезд вагонов из Украины в Вену через Венгрию: что стоит знать

Детали

Изменения будут действовать с 27 октября до 17 ноября отправлением из Вены (с 26.10 по 17. 11 для вагона № 430 Вена — Чоп) и с 26 октября до 16 ноября отправлением из Киева (с Чопа с 27.10 по 18.11 для вагона № 430 Чоп — Вена). Поэтому пассажирам, которые уже приобрели билеты на эти даты, венгерская железная дорога организовала следующий порядок проезда:

В направлении в Вену:

— после прибытия на станцию Будапешт-Келети в 08:20 утра вам необходимо воспользоваться метрополитеном (линия М4) для доезда до станции Будапешт-Келенфельд;

— с станции Будапешт-Келенфельд каждые полчаса будут отправляться автобусы до станции Татабанья, которые подвязаны для пересадки на поезда до Вены. Например, автобус, выезжающий с ст. Будапешт-Келенфельд в 09:10 прибывает в ст. Татабания в 10:10 под отправление поезда RJX 62 в 10:26 до Вены, куда он прибудет в 12:21.

Проезд в автобусе и поезде бесплатный при наличии билетов до Вены.
Если же у вас билет в вагон № 430 Чоп — Вена, вы можете бесплатно воспользоваться другими сидячими вагонами в поездах Чоп — Захонь и Захонь — Будапешт, с которыми и должен был ехать ваш вагон № 430, а далее воспользоваться инструкцией выше.

В направлении из Вены:

— учитывая, что время доезда до Будапешта (поезд + автобус + метро) увеличится, пассажирам с билетами из Вены необходимо начать свое путешествие на одном из поездов: RJX 61 (отправление 11:40), EC 145 (отправление 12:42), RJX 63 (отправление 13:40), EC 147 (отправление 14:37), RJX 65 (отправление 15:42).

— этими поездами вы доедете до станции Татабанья в Венгрии, где с вокзала вас заберут автобусы (которые тоже подвязаны под прибытие поездов) до станции Будапешт-Келенфельд.

— по прибытии на станцию Будапешт-Келенфельд вам необходимо будет воспользоваться метрополитеном для проезда на станцию Будапешт-Келети, откуда в 19:40 и будут отправляться беспересадочные вагоны до Киева.

Проезд в автобусе и поезде бесплатный при наличии билетов из Вены. Если же у вас билет в вагон № 430 Вена — Чоп, вы можете бесплатно воспользоваться этой инструкцией, а в поездах Будапешт — Захонь и от Захонь — Чоп воспользоваться другими сидячими вагонами.

В “Укрзализныце” добавили, что продолжительность поездки автобусом (ст. Татабанья — ст. Будапешт-Келенфельд) — 1 час, а метрополитеном (ст. Будапешт-Келенфельд — ст. Будапешт-Келети) — 20 мин. Стоянка автобусов — на площадях перед вокзалами, но учитывая количество отмененных поездов между Будапештом и Веной, автобусов будет много.

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