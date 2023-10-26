Через ремонтні роботи з 27 жовтня обмежено проїзд вагонів з України до Відня через Угорщину: що варто знати

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Через незаплановані ремонтні роботи на угорській ділянці залізничної колії майже на місяць буде обмежено рух безпересадкових вагонів з України до Відня через Угорщину. Частину маршруту доведеться проїхати автобусом. Про це пише УНН з посиланням на “Укрзалізницю”.