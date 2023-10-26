Через ремонтні роботи з 27 жовтня обмежено проїзд вагонів з України до Відня через Угорщину: що варто знати
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Через незаплановані ремонтні роботи на угорській ділянці залізничної колії майже на місяць буде обмежено рух безпересадкових вагонів з України до Відня через Угорщину. Частину маршруту доведеться проїхати автобусом. Про це пише УНН з посиланням на “Укрзалізницю”.
Деталі
Зміни будуть чинні з 27 жовтня до 17 листопада відправленням з Відня (з 26.10 по 17.11 для вагону № 430 Відень — Чоп) та з 26 жовтня до 16 листопада відправленням з Києва (з Чопа з 27.10 по 18.11 для вагону № 430 Чоп — Відень). Відтак пасажирам, що вже придбали квитки на ці дати, угорська залізниця організувала наступний порядок доїзду:
У напрямку до Відня:
— після прибуття на станцію Будапешт-Келеті о 08:20 ранку вам необхідно скористатися метрополітеном (лінія М4) для доїзду до станції Будапешт-Келенфельд;
— зі станції Будапешт-Келенфельд щопівгодини відправлятимуться автобуси до станції Татабанья, які підвʼязані для пересадки на поїзди до Відня. Наприклад, автобус, що виїжджає зі ст. Будапешт-Келенфельд о 09:10 прибуває до ст. Татабанія о 10:10 під відправлення поїзда RJX 62 о 10:26 до Відня, куди він прибуде о 12:21.
Проїзд у автобусі та поїзді безкоштовний при наявності квитків до Відня.
Якщо ж у вас квиток у вагон № 430 Чоп — Відень, ви можете безкоштовно скористатися іншими сидячими вагонами у поїздах Чоп — Захонь та Захонь — Будапешт, з якими й мав їхати ваш вагон № 430, а далі скористатися інструкцією вище.
У напрямку з Відня:
— враховуючи, що час доїзду до Будапешта (поїзд + автобус + метро) збільшиться, пасажирам з квитками з Відня необхідно розпочати свою подорож на одному з поїздів: RJX 61 (відправлення 11:40), EC 145 (відправлення 12:42), RJX 63 (відправлення 13:40), EC 147 (відправлення 14:37), RJX 65 (відправлення 15:42).
— цими поїздами ви доїдете до станції Татабанья в Угорщині, де з вокзалу вас заберуть автобуси (які теж підвʼязані під прибуття поїздів) до станції Будапешт-Келенфельд.
— після прибуття на станцію Будапешт-Келенфельд вам необіхідно буде скористатися метрополітеном для доїзду на станцію Будапешт-Келеті, звідки о 19:40 й вирушатимуть безпересадкові вагони до Києва.
Проїзд у автобусі та поїзді безкоштовний при наявності квитків з Відня. Якщо ж у вас квиток у вагон № 430 Відень — Чоп, ви можете безкоштовно скористатися цією інструкцією, а у поїздах Будапешт — Захонь та від Захонь — Чоп скористатися іншими сидячими вагонами.
В “Укрзалізниці” додали, що тривалість поїздки автобусом (ст. Татабанья — ст. Будапешт-Келенфельд) — 1 год., а метрополітеном (ст. Будапешт-Келенфельд — ст. Будапешт-Келеті) — 20 хв. Стоянка автобусів — на площах перед вокзалами, але зважаючи на кількість скасованих поїздів між Будапештом та Віднем, автобусів буде багато.
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