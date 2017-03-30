Из-за ремонта путепровода изменит движение некоторый столичный транспорт
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. В субботу, 1 апреля, во время проведения ремонтных работ на путепроводе на пересечении просп. Науки и магистрали непрерывного движения изменят движение троллейбусы маршрутов №1, 11, 12 и автобусы маршрутов 20, 27, 52, 457. Об этом УНН сообщили в пресс-службе "Киевпасстранс".
Так, троллейбусы будут курсировать по следующему маршруту:
- троллейбусы маршрута №1 будут курсировать от ул. Жилянской до ст.м. "Лыбидская";
- троллейбусы маршрута №11 будут курсировать от Национального музея народной архитектуры и быта Украины в ст "Демеевская";
- троллейбусы маршрута №12 будут курсировать в направлении железнодорожного вокзала Центральный без заезда на ул. Науки и ул. Саперно-Слободской;
Кроме того, автобусы маршрутов №№ 20, 27, 52, 457 будут курсировать в направлении ст.м. "Лыбидская" через ул. Саперно-Слободской.
Как сообщал УНН, движение киевских трамваев № 14 временно закроется.