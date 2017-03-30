Из-за ремонта путепровода изменит движение некоторый столичный транспорт

Так, троллейбусы будут курсировать по следующему маршруту:

- троллейбусы маршрута №1 будут курсировать от ул. Жилянской до ст.м. "Лыбидская";

- троллейбусы маршрута №11 будут курсировать от Национального музея народной архитектуры и быта Украины в ст "Демеевская";

- троллейбусы маршрута №12 будут курсировать в направлении железнодорожного вокзала Центральный без заезда на ул. Науки и ул. Саперно-Слободской;

Кроме того, автобусы маршрутов №№ 20, 27, 52, 457 будут курсировать в направлении ст.м. "Лыбидская" через ул. Саперно-Слободской.

Как сообщал УНН, движение киевских трамваев № 14 временно закроется.